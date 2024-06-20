Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'e gözdağı verdi, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tehdit etti

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'le topyekûn bir savaşa hazır olduklarını söyledi. Nasrallah ayrıca Lübnan’a olası bir saldırıda İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hedef alacakları uyarısında bulundu.

Nasrallah, bu durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ve buna göre tutum sergileyeceklerini belirtti.

İsrail’in Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Kıbrıs’ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.

Nasrallah bu açıklamaları, İsrail ordusunun 11 Haziran’da Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak yaptı.

Hizbullah lideri, Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ilk kez böylesi bir açıklamayla tehdit etmiş oldu.