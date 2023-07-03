Hristodulidis akaryakıt ve elektrik sübvansiyonuna son verilmesi kararını savundu

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristodulidis, dün düzenlenen bir anma töreninde yaptığı açıklamada, Hükümet’in tüm kararları bazı verilere dayanarak aldığını ve ekonomiyle ilgili olan bu verilerin değiştirilemeyeceğini, ancak yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

Habere göre Hristodulidis, akaryakıt ve elektriğe vergi uygulamasının geri dönmesi vatandaşı üzse de, bazı kategorilerde yer alan kişilerin vergi ödememeye devam edeceğini kaydetti.

Hristodulidis, KKTC’den ticari amaçlarla akaryakıt alınmasının Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca yasak olduğunu da sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise, Hristodulidis’in haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için geçiş kapılarında daha sıkı denetimler yapılacağını söylediğini yazdı.