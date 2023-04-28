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Human Papilloma Virüs (HPV) Aşıları Kadın ve Erkeklere Uygulanmalıdır

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Human Papilloma Virüs (HPV) Aşıları Kadın ve Erkeklere Uygulanmalıdır
Human Papilloma Virüs (HPV) Aşıları Kadın ve Erkeklere Uygulanmalıdır

HPV enfeksiyonu her iki cinste erken dönemde vajina içinde, kenarlarında, anüste, vulvada ya da erkekte penis üzerinde ve ağız içinde siğillere neden olmaktadır. HPV’ye bağlı gelişen bu siğiller tedavi edilmediği takdirde dağılım gösterebilir.

HPV’nin en tehlikeli türleri ise tedavi edilmezse ileri dönemde kadınlarda rahim ağzı, dış genital organ, makat, erkeklerde penis ve makat, her iki cinsiyette baş-boyun ve boğaz kanserlerine neden olmaktadır. HPV aşıları kanserlere neden olan HPV tiplerine, siğillere neden olan tiplerine karşı koruyucudur.

HPV aşısı olarak geliştirilen 2’li, 4’lü ve 9’lu tiplerini içeren 3 tip aşı vardır. İkili ve dörtlü HPV aşıları rahim ağzı kanserlerinin %70-80’inden sorumlu HPV tiplerine; dokuzlu aşı ise kanserlerin %88-90’ından sorumlu tiplerine karşı %100 koruyucudur. Ayrıca genital siğillerin %90’ına karşı da koruyucudurlar.

 

HPV aşısı, erkek ve kız tüm çocuklara, 9 yaşından itibaren özellikle 11-12 yaşında uygulanmaktadır. 14 yaşına kadar 6-12 ay ara ile 2 doz, 14 yaşından sonra 3 doz uygulanmaktadır. 27-45 yaş arası kişiler için doktora danışılarak yapılması önerilmektedir. Fakat bilinmelidir ki, aşılanmış olunsa bile rutin rahim ağzı kanseri taramalarına devam edilmelidir. 21 yaşından itibaren tüm kadınlara 3 yılda bir PAP Smear yaptırması önerilmektedir. HPV ile PAP smear testinin beraber kullanıldığı taramanın, yani Co-Test’in 30 yaşından itibaren yaptırılması önerilmektedir.

 

Kanserle Mücadelede Aşı Koruyucudur

Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Dünyada, her yıl 500.000’den fazla kadına rahim ağzı kanseri tanısı almakta ve 250.000’den fazla kadın da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Koruyucu önleyici sağlık hizmetleri bağlamında, düzenli rahim ağzı kanseri taraması ve HPV’ye karşı yaygın aşılama kansere karşı etkin bir korunma ve mücadele yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü, 15 yaşından önce kız ve erkek çocuklarının % 90’ının aşılanmış olması ile 2120 yılında rahim ağzı kanserinin yok olacağı yönünde öngörüde bulunmuştur.

 

Aşının Yan Etkileri Var Mı?

HPV aşılarının ciddi yan etkileri yoktur ve güvenilirdir. Sadece hafif ateş, aşı yerinde hafif ağrı ve kızarıklık görülebilmektedir. Tüm bilimsel veriler kısırlık yapmadığı yönündedir.

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HPV Erkekleri Etkiliyor Mu?

HPV virüsü erkekte genital, anal veya oral siğil oluşmasına ve tedavi edilmemeleri durumunda penis veya anal kanserlere neden olabilmektedir. Bu nedenle erkeklerinde de HPV aşısı olması önemlidir. Ayrıca enfekte erkekler, kadınların enfekte olup, rahim ağzı kanseri olmasına neden olabilmektedir.

Sağlıkta esas olan hasta olmadan korunmadır, enfekte olmaktan korunarak aşılanarak kanserlerin önüne geçilebilir.  Bu noktada yapılması gereken 9 yaşından, özellikle 11 yaşından itibaren kadın veya erkek fark etmeksizin tüm çocuklarımızın aşılanması zorunludur. Sağlıktan sorumlu bakanlık olan Sağlık Bakanlığı, HPV aşılanmasının rutin aşı takvimi içerisine alıp ücretsiz olarak herkese uygulaması elzemdir.

 

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