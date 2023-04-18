  • BIST 5.041,93
  • Altın 1245.253
  • Dolar 19.3877
  • Euro 21.2526
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Müsabakaları Tamamlandı

» »
​​​​​​​Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gazimağusa’da I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası müsabakaları düzenlendi.
I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Müsabakaları Tamamlandı

Gazimağusa Arena’da gerçekleştirilen müsabakalarda kızlarda Polatpaşa İlkokulu ile Şehit Osman Ahmet İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu ile Yenierenköy İlkokulu karşılaştı.

Karşılaşmaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’da takip etti.

Karşılaşmalar sonucunda Polatpaşa İlkokulu erkek ve kız takımları rakiplerine üstünlük sağlayarak, I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası’nın sahibi oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından öğrencilere katılım belgeleri verilirken, Polatpaşa İlkokulu kız ve erkek takımlarına kupalarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay takdim etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kupa töreni öncesi yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hafta boyunca organize edilen çeşitli etkinliklerle kutladıklarını anımsattı.

Öğrencilerin hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadığını ve yeteneklerini sergilediğini söyleyen Çavuşoğlu, hazırlanan programın gelecek yıllarda daha da genişletileceğini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini deprem felaketinde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’na adadıklarını dile getirerek, “Bu turnuvayı onlar için organize ettik. Hepsini saygı ve sevgiyle anıyorum.” dedi.

Çavuşoğlu bu turnuvayı geleneksel hale getireceklerini de dile getirerek, tüm ülkeyi kapsayacak sekilde bir düzenlemeye gideceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon John Eldridge16 Mart 2023 Perşembe 19:56
  • Lefkoşa Darts Birliği (LDB) Raw Pup’a teşekkür etti14 Mart 2023 Salı 16:54
  • Omonia voleybol şampiyonluğunu depremde ve Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslılara adadı04 Mart 2023 Cumartesi 21:10
  • KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, 'Şampiyon Melekler' anısına organizasyon düzenleyecek28 Şubat 2023 Salı 10:54
  • Avustralya Açık’ta finale yükselen Novak Djokovic’in sırrı: Marijana Kovacevic28 Ocak 2023 Cumartesi 13:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TC Tenis Milli Takımı'na Seçilen Aren Baybars'ı Kabul Etti23 Ocak 2023 Pazartesi 17:36
  • Derviş Mişon turnuvası başladı08 Ocak 2023 Pazar 11:06
  • Ralli pilotu Ken Block hayatını kaybetti03 Ocak 2023 Salı 13:16
  • CMC’de 2022 Sezonu Christmas Cracker Golf Turnuvası ile Kapandı21 Aralık 2022 Çarşamba 08:55
  • Minik yüzücülerden büyük başarı19 Aralık 2022 Pazartesi 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti