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İbrahim Dalkılıç'ın ““Sub:liminal” Başlıklı Fotoğraf Sergisi ARUCAD Art Space'te Açıldı

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ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç’ın Pakistan’da çektiği çarpıcı fotoğraflardan oluşan “Sub:liminal” isimli sergisi, 25 Ekim Cuma akşamı ARUCAD Art Space’te izleyici ile buluştu.
İbrahim Dalkılıç'ın ““Sub:liminal” Başlıklı Fotoğraf Sergisi ARUCAD Art Space'te Açıldı

ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç’ın Pakistan’da çektiği çarpıcı fotoğraflardan oluşan “Sub:liminal” isimli sergisi, 25 Ekim Cuma akşamı ARUCAD Art Space’te izleyici ile buluştu. ARUCAD Art Space, Dalkılıç’ın Pakistan seyahatinde çektiği, toplumsal ve bireysel yaşama dair derin izler taşıyan karelerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Oya Silbery’nin üstlendiği sergide, Dalkılıç’ın kamerasına yansıyan sosyolojik ve psikolojik unsurlar, toplumun yüzeydeki görünümünü ve arka planda saklanan duygusal etkileri gözler önüne seriyor.

Toplumsal İzolelik ve Görünmezlik Teması

Sergide ağırlıkla anlık olarak çekilen fotoğraflar, toplumsal ve siyasal açıdan ihmal edilmişlik, yetersiz eğitim, kötü ekonomik koşullar ve kültürel yozlaşma gibi faktörlerin bireyler ve topluluklar üzerindeki etkilerini işliyor. Dalkılıç’ın fotoğrafları, bireylerin görünmez hale gelişini ve toplumun bu görünmezliğe olan duyarsızlaşmasını incelikle işliyor.

Kaotik Hareketin İçinde Sıkışmış İnsanlar ve Yapılar

İzleyicilerin güvenli bir mesafeden baktığı ve sıradanlaşan izlenim uyandıran fotoğraflarda, derme çatma yapılar, motorlu taşıtlar, hayvanlar, kafa karıştırıcı tabelalar ve elektrik kabloları arasında sıkışmış insanların doğal duygudaşlığı gözler önüne seriliyor. Bu unsurlar, Pakistan’daki hızlı ve sürekli bir hareketin ortasında insanların gündelik yaşamda nasıl kaybolduğunu etkileyici bir dille anlatıyor.

Sergi Tarihleri ve Ziyaret Bilgisi

İbrahim Dalkılıç’ın “Sub

” isimli sergisi, 25 Ekim 2024 itibarıyla ARUCAD Art Space’te ziyarete açıldı. Sergi, hafta içi her gün 08:30-17:30 ve Cumartesi günleri 08:30-13:30 saatleri arasında sanatseverler tarafından ücretsiz olarak gezilebilir.

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