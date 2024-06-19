İki araca operasyon: Kaçak dana, kuzu ve tavuk eti ele geçirildi...

İki ayrı bölgede, iki ayrı araca gerçekleştirilen operasyon sonucu toplam 650 kg. dana ve kuzu etleri ile 40 kg. donmuş patates cipsi ve 22 kg. donmuş tavuk eti ele geçirildi.

18.06.2024 tarihinde, saat 17:40 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nun Haspolat mevkiinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; O.Ş.(E-40)’nin kullanımında bulunan araçta ve akabinde ikametgahında yapılan aramada; GKRY Bölgesinden alınan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 650 kg sığır ve kuzu eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC'ye girerken durduruldu!

18.06.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Derinya Sınır Kapısı'nda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; GKRY Bölgesinden KKTC'ye geçiş yapan Y.B.G.(E-56)’nin kullanımında bulunana araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 410 kg donmuş patates cipsi ve 22 kg donmuş tavuk eti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.