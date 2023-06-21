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İki Farklı Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İki Farklı Yangın Çıktı

21.06.2023 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Güneşköy’de Mustafa Karabekir sokak üzerinde bulunan narenciye bahçesi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu bahçe içerisinde bulunan 85 adet narenciye ağacı kısmen, 20 metre uzunluğundaki plastik boru ve 400 metre uzunluğundaki damlama sulama lastikleri ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

            20.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da Ender Sokak üzerinde bulunan Hüseyin MAVİDENİZ’e ait ikametgah olarak kullanılan ahşap ve trapez saçtan mamul iki odalı ev içerisinde, henüz tespit edilemeyen sepebten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ev içerisindeki tüm mobilya ve beyaz eşyalar, evin dışında bulunan 2 adet koltuk, halı, masa, 3 adet akasya ile 1 adet incir ağaçları tamamen, evin yan tarafında park halinde bulunan bir aracın kaportası, arka koltuk başlıkları ve arka döşemesi ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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