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İlçeler arası geçiş ve çalışanlar için negatif PCR uygulaması ertelendi!

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İlçeler arası geçiş için negatif PCR uygulaması ertelendi
İlçeler arası geçiş ve çalışanlar için negatif PCR uygulaması ertelendi!

İkinci bir karara kadar, ilçelerarası geçişlerde ve açık işyerlerinde çalışanlar için haftada bir istenen PCR testi şartı ertelenmiştir.

Sağlık Bakanlığı, ikinci bir karara kadar, ilçeler arası geçişlerde ve açık iş yerlerinde çalışanlardan haftada bir PCR testi istenmesi şartının ertelendiğini açıkladı.

PCR TESTLERİ DURDURULMUŞTU

Aşırı yoğunluk ve talepten dolayı, kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle, ülke genelinde yapılan PCR testleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını, bugün daha da artış beklendiğini söyleyerek, vatandaşlara evde izole olma çağrısında bulundu.

Pilli, “Lütfen herkes evlerinde izole olsun. Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır. Bulaş yükselişle artmaya devam etmektedir” dedi.

Ülke Genelinde Yapılan PCR Testleri Durduruldu!

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