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İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem başladı

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Şubat tatilinin sona ermesiyle ders zili çaldı, İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem bugün başladı.
İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem başladı

Şubat tatilinin sona ermesiyle, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ders zili bugün çaldı.

İlk ve orta eğitimde 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla başlayan şubat tatilinin tamamlanmasıyla, İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda 26 bin 577 öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi ile kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 187 öğretmen bugün ders başı yaptı.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı, 14 Haziran Cuma günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2023-2024 Öğretim Yılı, 11 Haziran Salı günü karne dağıtımıyla son bulacak. Bütünleme Sınavları ve Sorumluluk Sınavları 12-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda 26 bin 577 öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görüyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 3 bin 894 meslek lisesi öğrencisi, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 400 öğrenci eğitim alırken, KKTC genelinde kamu ve özel okullarda 6 bin 187 öğretmen görev yapıyor.

KGS-2, 8 HAZİRAN’DA…

Kolejlere Giriş ikinci basamak sınavı (KGS-2) 8 Haziran Cumartesi yapılacak; Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 20-21 Haziran tarihlerinde olacak.

Öte yandan, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları 20 – 25 Haziran tarihleri arasında alınacak ve meslek liselerinin 9. sınıflarına yerleşenler 26 Haziran Cuma günü açıklanacak.

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