"İmar Yasası Değişiklik Tasarısı Tam Da Seçim Arifesinde, Bugün Komite Gündeminde ! "

İşte açıklama;

23 Mayıs sabahı, İmar Yasası değişikliğinin resmi gazetede yayınlanarak halkın bilgisine getirildiği haberi ile güne başlamıştık. Dün (14.06.2023) de tasarının Avrupa Birliği Komitesinin bugünkü toplantısının gündeminde olduğunu öğrendik… Bugün komite toplantısı var.. Meclis web sitesinden görülebilir gündem… Orada olacağız Şehir Plancıları olarak..

Oda olarak aylardır , değişen dünyanın gerekleri ile uyumlu, bunlara cevap verebilen bir İmar Yasası için çalışıyoruz.. Biz bu gayret içindeyken, birileri rantçı gelişmeleri kolaylaştırmayı hedefleyen değişiklikler uğraşı içinde yazık ki!

Önerilen değişiklikler;

1. Belediyelere yetki devrine;

Birleşik Kurul’un karar sürecini değiştirmeye; Planlamada yetkili meslek dalı Plancıların mesleki yetkisini ve sorumluluğunu rolünü azaltmaya; Eski Eserlere karşı işlenen suçların cezalarının azaltılmasına; Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasasının 34 yıl önce iptal edilen İmar Yasası ile çelişen maddelerinin geri yürürlüğe konmasına;

yöneliktir.

# Şehir plancıları olarak bizler imar yasasında çağın gereklerine cevap verebilecek şekilde değişmesini savunuyoruz.

# Belediyelerin planlamada etkili ve dönüştürücü olma konusunda daha yetkili ve sorumluluk sahibi olmasını ilkesel olarak savunuyoruz. Lakin böyle bir yetki devri, belediyelerin kurumsal zafiyetleri nedeniyle, şimdi çok zamansız. Bunun aşamalı, belirli ölçeklerde, belirli kıstas ve koşullara göre yapılması gerekir.

# Şehir Plancıları kent ve bölge planlamada, bugünün ifadesi ile mekânsal Planlamada yetkili ana meslek grubudur. Mesleki yetkilerini etkili bir şekilde kullanmalarının engellenmesi kabul edilemez..!

# Planların sürüncemede kalmasına ve kentlerin plansız kalmasına yol açacak karar süreci değişikliği kabul edilemez!

# Eski Eserlere karşı suçları caydırıcı olmaktan çıkaran ceza azaltılmasına yönelik değişiklikler kabul edilemez!

# Planlamada yasalar ve kurumlar arası çelişkiye ve çatışma yol açacak, planlama gayretlerini çıkmaza sürükleyecek değişiklikler kabul edilemez!

Hazırlanan değişiklik tasarısı, içerik yönünden kabul edilemez olması yanı sıra, hukuksal ve usullere ilişkin birçok yönden de kusurludur. Yasanın diğer maddeleri ile hatta değiştirilen maddelerin içinde bile çelişki ve tutarsızlıklar vardır. Meclis İç tüzük gereklerine bile uygun değildir. Gerekçelerde amaçlananın ne olduğu izah edilmemiştir. Tasarı bugün AB komitesi gündeminde görüşülmeye başlıyor. Ne var ki değişiklik tasarısı Avrupa Birliği Gereklerine uyumlu olmaktan çok uzaktır.

İçerdiği yetersizlikler, tutarsızlıklar ve çelişkiler nedeniyle kusurlu olan bu değişiklik tasarısı ile ilerlemek zaman kaybıdır. Bu yüzden de Odamız, bu değişiklik tasarının, askıya alınmasını veya iade edilmesini veya geri çekilmesini en akılcıl yol olarak görmekte ve önermektedir.

Belediyelere yetki devri ve tasarı değişiklikler konusunda ısrarcı olunması durumda, öneri değişikliklerin, mekânsal planlama, kamu yönetimi ve hukuk alanlarının bilimsellik gerekliliklere uygun olarak yapılabilmesi için, Şehir Plancıları Odası, kapsamlı görüş ve önerilerini destekleyici eklerle birlikte Meclis Komitesine sunmuştur.. Bugünkü Komite Toplantısında da hazır bulunacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu