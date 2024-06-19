İnşaat sektöründeki iş insanları tedirgin!

İnşaat sektöründeki Kıbrıslı Türk iş insanları tedirgin! Tutuklama emirleri çıkarılacak! Avrupa’da da tutuklanacaklar!

Rum mallarının akıbeti soruşturuluyor

Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin, kuzeydeki Kıbrıslırum malları üzerine inşaat yapılmasıyla ilgili bazı şirketler ve yatırımcılar hakkında soruşturma başlattığı ve bu kapsamda özellikle İskele bölgesinde yatırım yapan şirket sahipleri hakkında tutuklama emri çıkartılabileceği belirtildi.

Kıbrıs’ta Yunanca yayın yapan Fileleftheros gazetesi, polisin kuzeyde İskele bölgesinde bulunan Sezar Caesar Resort‘u ve daha birçok inşaat yapan Yaacov Afik hakkında, büyük siteler inşa ettiği yönündeki suçlamalar üzerine soruşturma başlattığı ve şirket sahibini de tutukladığını yazdı.

Bu durumdaki Kıbrıslırumların isim listesi polise verildi ve polis listedeki kişileri çağırarak, mallarını Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) ya da doğrudan İsrailli işadamına satış veya devir işlemi yapıp yapmadıkları konusunda izahat istedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü’nün halen bu şekilde çok sayıda Kıbrıslırum’a ulaştığı ve yazılı şikâyetlerini aldığı belirtilirken, benzer sürecin çok kısa süre önce Esentepe için de başlatıldığı bilgisi verildi

Rapor hazırlanacak, Hukuk Dairesi’ne verilecek

Kıbrıslırum makamlarının, İskele ve Esentepe ile ilgili araştırmaları en kısa sürede tamamlamak ve ilgili raporu direktifi için Hukuk Dairesi’nin önüne koymak niyetinde olduğunu yazan gazete bunun “aşırı siyasi bir mesele olması nedeniyle yapılacak hareketlerin Kıbrıs Cumhuriyeti düzeyinde olacağını” belirtti.

Gazete haberinde; “Elde, Klepini’deki (Arapköy) Kıbrıslırum malı gaspı konusundan dolayı yılbaşı arifesinde İtalya’da tutuklanan Kıbrıslıtürk avukat Akan Kürşat örneğinde olduğu gibi, tutuklama emri çıkartılmasını haklı gösterecek veriler var. O konuda 2011’de İngiliz Garry Rob yargılanmış ve devamında uyuşturucu meselesinden dolayı ülkesine iade edilmişti” ifadelerini kullandı.

7 YIL HAPİSLİĞİ VAR

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2006 yılında yapılan 303A Ceza Yasası’nda Kıbrıs’ın kuzeyinde Rum malları üzerinde yasadışı kiralama, satış, alış, aracılık, reklam ve sözleşme yapanlar, inşaat yapan ve pazarlama sürecinin her aşamasına katılanlar için 7 yıl hapislik var.

95 TUTUKLMA KARARI VAR

Kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü...

1974'den bugüne kuzey Kıbrıs'taki Rum Mallarının satışına 95 Tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü...

1974 yılında donra sonra Kıbrıslı Rumların kuzey Kıbrıs'ta bıraktıkları taşınmaz malları zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle aralarında Kıbrıslıların da bulunduğu çeşitli ülke vatandaşları hakkında 95'in üzerinde uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü.