İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye 'hatadan dönün' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki anlaşmaya tepki göstererek "Hatadan dönün" çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında, ikili ilişkileri tamamen normalleştirmek adına varılan anlaşma Ortadoğu’da tepki çekmeyi sürdürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurguladı ve "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler" ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonuna göre, Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz" dedi.

İsrail ile BAE arasındaki anlaşma ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında İsrail, Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığını açıklamıştı.

BAE böylece 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.