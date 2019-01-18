İran, Menbic’teki patlamadan Polat Alemdar’ı sorumlu tuttu

İran resmi haber ajansı Press TV, Necati Şaşmaz'ı MİT ajanı olarak gösteren fake paylaşımı gerçek gibi paylaşarak, Menbic saldırısının faili şeklinde yansıttı.
Press TV'nin yaptığı bu paylaşıma Twitter'da birçok kullanıcıdan tepki yağdı.
16 Ocak günü Menbic kent merkezindeki Sindis sokağında bulunan Qesir El-Umeraa adlı lokantanın önünde gerçekleşen intihar saldırısında 5'i ABD askeri 20 kişinin hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Daha sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yapan IŞİD saldırıyı üstlenmişti.
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