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İran: Ukrayna uçağının düşme videosunu çeken kişiyi tutukladık

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İran, geçtiğimiz hafta içerisinde kalkışından kısa bir süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının füze ile vurulma anının görüntülerini çeken kişiyi tutukladığını açıkladı.
İran: Ukrayna uçağının düşme videosunu çeken kişiyi tutukladık

İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları videoyu çekip sosyal medyaya yüklediği gerekçesiyle bir kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişinin ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Ancak Londra'da bulunan ve videoyu sosyal medyada ilk paylaşan kişi olan İranlı gazeteci Nariman Garib, kaynağının güvende olduğunu belirterek, Devrim Muhafızları'nın yanlış kişiyi tutukladıklarını söyledi.

Geçen hafta içerisinde Ukrayna Hava Yolları'nın PS752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran, önce uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı ancak daha sonra uçağı füzeyle yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

 

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