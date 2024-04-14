İran'dan İsrail'e SİHA ve füzelerle misilleme: Tepkiler ne oldu?

İran Devrim Muhafızları, saldırının “spesifik hedeflere” yönelik olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın ülkeye 300’den fazla silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve füze gönderdiğini açıkladı.

Daniel Hagari, füzelerin bazılarının seyir füzeleri, bazılarının balistik füzeler olduğunu söyledi.

Hagari, “İsrail'in savunma sistemleri ve bölgedeki müttefikleri, füze ve SİHA'ların büyük çoğunluğunu düşürdü. Onlarca SİHA ve füze de, İsrail toprakları dışında düşürüldü” dedi. Sözcü ayrıca, füze ve SİHA'lardan bazılarının Irak ve Yemen'den fırlatıldığını kaydetti.

İsrail Ordusu'ndan daha sonra yapılan açıklamada saldırıda ülkenin güneyindeki bir askeri üste küçük çaplı hasar oluştuğu, can kaybı olmadığı duyuruldu.

Ayrıca Ordu, SİHA ve füzelerin yüzde 99'unun İsrail hava sahasına girmeden önce yok edildiklerini duyurdu.

Amerikan CBS News televizyonu, bazı SİHA’ların ABD tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

ABD ordusu bu SİHA’ların nerede düşürüldüğünü açıklamadı.

İran'ın İsrail'e SİHA'lar ve füzeler gönderdiğinin ortaya çıkması sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaş kabinesini topladı.

İsrail ordusu yerel saatle 02:00'dan itibaren hava savunma sistemlerini kullandı.

Ülkede siren ve şiddetli patlama sesleri duyuldu.

1800 kilometre uzaktan fırlatılan İran’ın SİHA’larının hangi bölgede nereye kadar ulaşabildiği netlik kazanmadı.

İsrail, Lübnan ve Irak hava sahalarını kapatırken, Suriye ve Ürdün de hava savunma sistemlerini alarm konumuna getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelerek İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı hakkında bilgilendirildi.

X'te yaptığı paylaşımda Biden, "İran ve uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz" dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İran'ın "pervasız" olarak nitelendirdiği saldırısını kınadı. Sunak, İngiltere'nin "İsrail'in ve bölgedeki ortaklarının güvenliğine katkıda bulunacağını" söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise tüm taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın SİHA'ları havalandırması öncesi, “Hem savunmada hem de saldırıda her tür senaryoya hazırız. İsrail devleti güçlüdür. İsrail ordusu güçlüdür. Kamuoyu güçlüdür” demişti. Netanyahu ayrıca ABD’nin İsrail’in yanında yer almasını; İngiltere ve Fransa dahil birçok ülkenin desteğini takdir ettiklerini belirtmişti. İsrail Başbakanı saldırıların ardından X'te yaptığı paylaşımda ülkesinin "kazanacağını" söyledi.

İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları’ndan ikisi general yedi kişi ölmüştü.

İran saldırıyla ilgili olarajk İsrail’i suçlamış, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırının ülkesinin topraklarına yönelik bir saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı. Cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

İsrail ise saldırıyla bağlantılı olduğunu ne doğrulamış ne de yalanlamıştı.