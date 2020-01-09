  • BIST 116.087
  • Altın 293,052
  • Dolar 5,8872
  • Euro 6,5457
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İran’dan Trump’ın teklifine yanıt: ‘Daha sert intikam çok yakında’

» »
İran’ın BM temsilcisi Trump’ın iş birliği teklifi ile ilgili konuştu Temsilci, teklifi ‘İnanılmaz’ olarak değerlendirdi. İran Devrim Muhafızları komutanından da “Daha sert intikam çok yakında” cevabı geldi.
İran’dan Trump’ın teklifine yanıt: ‘Daha sert intikam çok yakında’

Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve gerilimin tırmanmasını engellemek için İran’la ön koşulsuz “ciddi müzakerelere” başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

İRAN’DAN İLK YANIT GELDİ

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan BM temsilcisi, “Tahran hala Washington’ın yaptırımları altındayken Trump’ın teklifi inanılmaz” ifadelerini kullandı.

İRANLI KOMUTAN: DAHA SERT İNTİKAM ÇOK YAKINDA

İran Tasnim haber ajansından gelen bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları komutanı Irak’taki ABD hedeflerine füze saldırısının ardından “Daha sert intikam çok yakında” açıklamasını yaptı.

İSVEÇ HÜKÜMETİ ÜZERİNDEN DE MESAJ YOLLADILAR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD’nin İran’daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, “ABD’nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran Devlet Televizyonu: "15 füze fırlatıldı, 80 ABD'li terörist öldürüldü..."08 Ocak 2020 Çarşamba 10:14
  • Ukrayna uçağı İran'da düştü! 176 ölü...08 Ocak 2020 Çarşamba 10:04
  • İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu! Trump: Her şey yolunda açıklaması yaptı!08 Ocak 2020 Çarşamba 09:59
  • Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham! 35 ölü 48 yaralı…07 Ocak 2020 Salı 12:43
  • İran'dan Trump'a: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?06 Ocak 2020 Pazartesi 19:30
  • "SİHA tüm hareketlerei Pentagon ve CIA'ye aktarıyordu"06 Ocak 2020 Pazartesi 18:27
  • İran nükleer ihlalinde yeni adımını belirliyor06 Ocak 2020 Pazartesi 12:16
  • NATO’dan acil toplantı kararı06 Ocak 2020 Pazartesi 10:16
  • Şiiliğin merkezinde ‘intikam bayrağı’ çekildi05 Ocak 2020 Pazar 18:42
  • Irak parlamentosu, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı05 Ocak 2020 Pazar 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti