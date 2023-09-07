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Irkçı olaylar.. Limasol’daki olaylarda tutuklanan 13 kişi ağır cezada yargılanacak

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Limasol’da cuma gecesi çıkan olaylarda tutuklanan 13 kişinin, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı bildirildi.
Irkçı olaylar.. Limasol’daki olaylarda tutuklanan 13 kişi ağır cezada yargılanacak

Alithia gazetesi, yaşları 16 ile 50 arasında değişen 13 kişinin önce Limasol Kaza Mahkemesi’nde yargılanmasının kararlaştırıldığını; ancak Hukuk Dairesi’nin konuyla ilgili görüşü sonrasında, yargı sürecinin Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiğini yazdı.

Gazete, 13 kişiden 11’inin daha sonra yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan ve eyleme katıldığı için tutuklanan şahsın Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini ve etkinliğin organizatörü olan 50 yaşındaki şahsın da, yargı süreci başlayana dek gözaltında kalmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Haberde, bahsi geçen 13 kişinin mahkemeye çıkarılması öncesinde, mahkeme önünde bir grup destekçi tarafından pankart açılarak yargılama sürecinin protesto edildiği belirtildi.

Gazete, AKEL’in ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımları nedeniyle polise şikayet ettiği ELAM’lı Belediye Meclis üyesi Fivos Alkiviadis’in aleyhinde dava okunduğunu ve ilerde yargılanmak üzere serbest bırakıldığını yazdı.

Bu arada gazete, bir başka haberinde de AKEL’in, ELAM’ın Meclis Nüfus Alt Komitesi’ne başkanlık etmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade ederek, bu hususta Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya mektup gönderdiğini belirtti.

Haberde AKEL’in, ELAM’ın Nüfus Alt Komitesi’ne başkanlık etmesinin Anayasa’nın 73’üncü maddesiyle çakıştığını ve bu konunun ivedilikle görüşülmesi gerektiğini kaydettiği ifade edildi.

-Polis Genel Müdürü çıkan olaylarda polisin ihmali olduğunu kabul etti

Gazete, bir başka haberinde ise, Rum Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru’nun, Limasol’da çıkan olaylarda polisin ihmali olduğunu kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Papatheodoru, Meclis Hukuk Komitesi’nde dün yapılan toplantıda, polisin 6 kişinin yaralanmasını ve olaylarda binaların hasar görmesini önleyemediklerini, ayrıca eylemcilerin rıhtıma doğru ilerlemesinin önüne geçemediklerini ve paralel yollara dağıldıklarını söyledi.

Papatheodoru, eylemciler farklı bölgelere dağılmadan olaylara daha erken müdahale etmek gerektiğini ve şayet erken müdahale edilseydi, çok daha fazla kişinin tutuklanabileceğini kaydetti.

Habere göre Papatheodoru, şu ana kadar 48 kişinin tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Gazete, siyasi partilerin Papateodoru’nun açıklamalarından memnun kalmadığını ve Adalet Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu’nun toplantıya katılmamasını eleştirdiklerini yazdı.

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