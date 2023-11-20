İsrail maçları güvenlik nedeniyle Kıbrıs'ta yapılmayacak

Adalet Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki İsrail takımının Kıbrıs'ta maç yapma talebinin güvenlik gerekçesiyle reddedildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Anna Procopiou devlet kanalı CyBC'ye yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğinin birinci öncelik olduğunu söyledi.

Bakan, "Devlet için her şeyden önce gelen şey vatandaşların güvenliğidir ve tüm bilgileri göz önünde bulundurarak futbol maçları için yapılan taleplere olumlu yanıt verilmemesi gerektiğine karar verdik" dedi.

Takımların ekstra güvenlik masraflarını ödemeyi teklif ettikleri bildirilmişti. 9 Kasım'da Maccabi Haifa ile Villarreal arasındaki Avrupa Ligi maçı Larnaka'daki AEK Arena'da oynandı.

Procopiou, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili yabancı ajanslardan gelen yeni kanıtların değerlendirilmesinin ardından polis tarafından artırılmış güvenlik önlemleri alındığını da sözlerine ekledi.

Procopiou, potansiyel hedef olarak görülen bölgelerde güvenliğin arttırıldığını söyledi.

Hafta sonu Larnaka'da polis, Gazze'deki Filistinlilere yardım göndermek için çalışan bir hayır kurumu yöneticisi olduğu söylenen bir kişiye yönelik bir olayı soruşturuyordu.

Adam, kapısının koluna asılmış ve ağzında tehdit notu bulunan bir domuz kafasının olduğu korkunç bir sahne buldu.

Tehdidin Kıbrıs'taki Yahudi bireylerden geldiğini ve adadaki Filistin toplumu üyeleriyle ve özellikle de büyükelçiyle yaptığı görüşmelerden sonra hedef alındığını söyledi.

Notun kamuoyuna yansıyan bir fotoğrafında şöyle yazıyordu: 48 saat, eğer hala Kıbrıs'taysanız, kapıdaki bir sonraki kafa sizin olacak.

Geçen hafta başında, adada hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik saldırıları önlemeyi amaçlayan yeni bir terörle mücadele polis biriminin faaliyete geçtiği teyit edildi.

Polis, bölge birimlerinin daha fazla personelle takviye edildiğini ve ulusal muhafız memurlarının havaalanlarında daimi olarak görevlendirildiğini söyledi.

Limasol'da saldırı riski altında olduğu düşünülen İsrailli kuruluşların isimlerinin yer aldığı iki listenin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma halen devam ediyor.