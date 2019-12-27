  • BIST 113.685
  • Altın 289,574
  • Dolar 5,9538
  • Euro 6,6420
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor

» »
İsrail hükümeti, Mısır'a doğalgaz ihracatına onay verdi. Daha önce Mısır'dan doğalgaz satın alan İsrail, artık ihracatçı konumuna geldi.
İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Mısır'a doğalgaz satılması için gerekli resmi izni verdi. Böylece daha önce Mısır'dan doğalgaz ithal eden İsrail, artık ihracatçı konumuna geldi.

İsrail'in potansiyel bir bölgesel enerji aktörüne dönüştüğünü ifade eden Steinitz, "Mısır'a Leviathan ve Tamar sahalarından doğalgaz ihracı, İsrail ve Mısır arasındaki barış anlaşmasından beri en önemli ekonomik işbirliğidir" dedi. 1979'da İsrail'le barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülke olarak tarihe geçen Mısır, böylelikle komşusundan ilk kez doğalgaz ithal edecek.

Akdeniz açıklarındaki Leviathan ve Tamar sahalarından doğalgaz çıkaran ABD merkezli Noble şirketi ve İsrailli Delek'ten oluşan konsorsiyum, geçen sene, 10 yıl içinde 64 milyar metreküp gaz tedariki için Mısır şirketi Dolphinus ile 15 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Leviathan kısa süre içinde faaliyete geçecek

2013 yılında üretime başlanan Tamar sahasında, 238 milyar metreküplük doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. 2010'da keşfedilen Leviathan'da ise 535 milyar metreküp doğalgaz rezervi olduğu düşünülüyor.

Delek şirketinden AFP'ye yapılan açıklamada, Leviathan sahasının da "sayılı gün içinde" faaliyete geçeceği belirtilti. Şirket sözcüsü, Mısır'a ihracatın 1 Ocak'ta başlamasının planlandığını ifade etti.

İsrail geçmişte Mısır'dan doğalgaz satın alıyordu. Ancak iki ülke arasındaki boru hattının karadaki bölümleri birçok kez bombalı saldırılara hedef olmuştu. Ayrıca, Mısır'daki iç talebin artması da Kahire yönetiminin doğalgaz politikasında değişikliğe neden olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail: Türkiye-Libya anlaşmasına karşıyız24 Aralık 2019 Salı 10:23
  • Suriye: Türkiye, ABD ve İsrail’in komplosuyla karşı karşıyayız23 Aralık 2019 Pazartesi 21:12
  • Kaşıkçı cinayetinde beş sanığa idam cezası23 Aralık 2019 Pazartesi 17:04
  • Rusya ve Çin’den Suriye’ye veto21 Aralık 2019 Cumartesi 16:00
  • İsrail’in Filistin topraklarındaki savaş suçları araştırılıyor21 Aralık 2019 Cumartesi 11:32
  • İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor19 Aralık 2019 Perşembe 16:55
  • Rus Kuzey Filosu füze tatbikatları için Akdeniz'de19 Aralık 2019 Perşembe 12:39
  • ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Suriye’yi görüştü19 Aralık 2019 Perşembe 10:19
  • İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor18 Aralık 2019 Çarşamba 11:13
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Ülkeler mülteci krizleri konusunda sorumluluğu paylaşmak için daha fazlasını yapmalı17 Aralık 2019 Salı 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti