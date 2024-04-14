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SON DAKİKAİran'dan İsrail'e SİHA ve füzelerle misilleme: Tepkiler ne oldu?

İsrail: SİHA ve füzelerin % 99'u İsrail hava sahasına girmeden yok edildi

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İran geçtiğimiz saatlerde İsrail’e yönelik beklenen misilleme saldırısını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzelerle gerçekleştirdi.
İsrail: SİHA ve füzelerin % 99'u İsrail hava sahasına girmeden yok edildi

İran geçtiğimiz saatlerde İsrail’e yönelik beklenen misilleme saldırısını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve füzelerle gerçekleştirdi.

Şimdiye kadar neler oldu?

  • İsrail ordusu, İran'ın saldırıda 200'den fazla insansız hava aracı ve füze kullandığını, bunların "büyük çoğunluğunun" durdurulduğunu açıkladı.
  • Ordu yetkilileri, İran’ın saldırısı sonucu ülkenin güneyinde bir askeri üste hafif hasar meydana geldiğini söyledi.
  • Saldırının “spesifik hedeflere” yönelik olduğunu açıklayan İran, "konunun kapanmış sayılabileceğini" söyledi ancak İsrail misilleme yaparsa tekrar saldıracağını belirtti.
  • Ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, "İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz" dedi.
  • BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırdı
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