İsrail ve Ürdün hava sahalarını yeniden açacaklarını duyurdu

İsrail, hava sahasını kapattıktan yedi saat sonra, yerel saatle 07:30 itibarıyla yeniden açtığını duyurdu.
Havacılık makamlarını kaynak gösteren Ürdün devlet televizyonu da dün gece kapatılan hava sahasının açılacağını bildirdi.
İsrail, hava sahasını kapattıktan yedi saat sonra, yerel saatle 07:30 itibarıyla yeniden açtığını duyurdu.
Havacılık makamlarını kaynak gösteren Ürdün devlet televizyonu da dün gece kapatılan hava sahasının açılacağını bildirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.