İsrail'den Facebook'a 'Siyonist kelimesi yasaklansın' talebi

İsrail hükümeti, Facebook'tan "Siyonist" kelimesinin kullanımının nefret söylemi olarak işaretlenmesini talep etti.

Hükümet, talebini, Siyonist kelimesinin yasaklanmasının antisemitizmle mücadelede bir adım olacağı iddiasıyla gerekçelendirdi.

Barış İçin Yahudilerin Sesi (Jewish Voice for Peace) örgütü, hükümetin bu talebine karşı facebook, we need to talk adlı bir imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan örgüt, Siyonist kelimesinin Yahudi kelimesiyle eşitlenmesinin antisemitizmle mücadeleye gölge düşüreceğine ve bu durumun Filistinlilerin dünya görüşünü yansıtmasına engel olacağına işaret etti.

Örgütün açıklamasında, antisemitizmle mücadele etmenin yolunun Siyonist yerleşimcilerin ve İsrail hükümetinin işlediği suçlarla yüzleşilmesinden geçtiği ve İsrail hükümetiyle işbirliği yapılmaması gerektiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde 170 Filistinli çocuk mahkum bulunuyor

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu (WFTU), 25 Ocak tarihinde İsrail hapishanelerinde 170 Filistinli çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Çocukların serbest bırakılması için kampanya başlatan WFTU, kampanyaya katılan işçi sendikalarının İsrail elçilikleri ve uluslararası örgütler önünde eylemler düzenleyeceğini bildirdi.