İsrail'den Gazzeli aktivistlere gerçek mermiyle saldırı

İsrail deniz kuvvetleri, Filistinlilerin deniz yoluyla Gazze ablukasını 7. kez kırma girişimine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Saldırılarda 1'i gazeteci 49 kişi yaralandı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in 2006’dan beri uyguladığı ablukayı kırma amacıyla yedincisi düzenlenen deniz eylemi kapsamında 20 kayık Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açıldı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in 2006’dan beri uyguladığı ablukayı kırma amacıyla yedincisi düzenlenen deniz eylemi kapsamında 20 kayık Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açıldı.



Yüzlerce Filistinlinin de sahilden destek verdiği eylemde, çok sayıda kişiyi taşıyan kayıklar İsrail’in deniz sınırına yaklaştığı sırada, İsrail deniz kuvvetleri ateş açmaya başladı.



1'İ GAZETECİ 49 KİŞİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin deniz yoluyla Gazze ablukasını 7. kez kırma girişimine katılan Filistinlilere gerçek mermi ile saldırması sonucu biri gazeteci olmak üzere 49 kişinin yaralandığı belirtildi.



Yaralıların bir kısmının İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilendiği aktarılan açıklamada, 10 kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.



Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 6 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güvenlik güçlerinin saldırısıyla sonuçlanmıştı. Filistinliler gözaltına alınmış, deniz araçlarına de el konulmuştu.



Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

