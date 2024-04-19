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İsrail’den İran’a misilleme

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ABD medyası, İsrail’in İran’a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu açıkladı. İran’da tüm uçuşlar askıya alındı.
İsrail’den İran’a misilleme

ABD medyası, İsrail’in İran’a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu açıkladı. İran’da tüm uçuşlar askıya alındı.

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD’li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail’in İran’a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

Adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran’a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

ABC News, İsrail’in aynı zamanda Suriye ve Irak’ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

“Hava savunma sistemi şüpheli bir cismi hedef aldı”

İranlı bir komutan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “İsfahan’da gece duyulan gürültülerin, hava savunma sisteminin şüpheli bir cismi hedef almasından kaynaklandı” dedi.

Ayrıca herhangi bir hasar olmadığını açıkladı.

CNN’e konuşan ABD’li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail’in “İran’a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını” ve ABD’nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

İsrail, ABD’ye saldırıdan önce haber vermiş

Yetkili, İsrail’in saldırıdan önce, “İran’a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini” perşembe günü haber verdiğini ve ABD’nin bu saldırıyı “desteklemediğini” kaydetti.

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ise söz konusu saldırıyı henüz resmi olarak doğrulamadı.

İran’da patlama sesleri duyuluyor

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, “Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı” ifadelerine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan’ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini ifade eden Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı’nın ve Ordu Hava Kuvvetleri’nin 8’inci Üssü’nün yakınında yer aldığını aktardı.

İran’ın devlet haber ajansı, birçok ilde hava savunma bataryalarının ateşlediğini duyurdu.

İranlı yetkililerin Al Jazeera haber ajansına verdiği bilgiye göre, bir dizi dron düşürüldü. İran resmi haber ajansı, Suriye’deki askeri tesislerde de bir dizi patlama olduğunu duyurdu.

İranlı yetkililer, İran’a füze saldırısı olmadığını bir dizi dronun düşürüldüğünü belirtti.

Neden İsfahan hedef alınıyor?

Stratejik açıdan önemli bir konumda bulunan İsfahan’da üslerin yanında askeri AR-GE alanları ve birçok önemli tesis bulunuyor.

Yanıbaşındaki Natanz şehri, İran’ın nükleer zenginleştirme alanlarından birine ev sahipliği yapıyor.

İran resmi televizyonu, İsfahan’da hiçbir nükleer tesisin etkilenmediğini, nükleer sahaların hedef alınmadığını söyledi.

İsrail resmi radyosu, İsrail’in İran’a yönelik saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmediğini söylüyor.

Ne olmuştu? 

İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan’da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Tahran tarafı ise, geçen hafta İsrail’e karşılık verdi. 300’den fazla mühimmat yüklü dron ve füzelerle İsrail’e karşı düzenlenen “Gerçek Vaat” operasyonunda 1 kişi yaralanmıştı.

 

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