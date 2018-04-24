İşte Halkın Partisi'nin Belediye Başkan adayları

Halkın Partisi dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Haziran 2018 Yerel Yönetimler Seçimi’nde nasıl bir yol izleneceği, kendi adayları ve hangi adaylara destek belirtileceği konusunda kararlar aldı.

Toplantı sonrasında Partinin; Paşaköy, Vadili, Dipkarpaz, Mehmetcik ve Lefke Yerel Yönetimlerinde kendi Belediye Başkan adaylarını çıkarma;

bunun yanı sıra Girne,Beyarmudu,Yeni Boğaziçi ve Alsancak Belediyelerin de ise bağımsız Belediye Başkan

adaylarına destek verme kararı aldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada Halkın Partisi’nin kendi adayı olarak kararlaştırdığı belediye başkan adayları

Lefke Belediyesi için Fehmi Çamlıköylü, Paşaköy Belediyesi için Mehmet Aktaş, Vadili Belediyesi için Erhan Kaya, Mehmetçik için Kani Buranay ve Dipkarpaz Belediyesi için Havva Elkovan olarak belirlendi .

Parti ayrıca, bağımsız aday çıkmaları halinde

Girne Belediyesi’nde Osman Fırat’ı, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde Mustafa Zurnacılar’ı ve Alsancak Belediyesi’nde ise Fırat Ataser’i

belediye başkan adayı olarak destekleme kararı aldı.



Halkın Partisi yetkilileri dün akşam alınan kararlar arasında; diğer Belediyelerle ilgili istişarelere devam edilmesinin ve hükümet ortaklarının oluşturacağı ittifak’a bağlı kalınmasının da olduğunu belirtti.