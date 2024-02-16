İşte ülkede en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Dipkarpaz 17 kg/m², Akdoğan, Pile 15 kg/m², Beyarmudu 14 kg/m², Kaleburnu, Mağusa 13 kg/m², Balıkesir 12 kg/m², Salamis, Ziyamet 11 kg/m², Çayönü 10 kg/m², Sandallar, Kırıkkale, Yenierenköy 9 kg/m², Vadili, İskele, Zaferburnu, Akıncılar 8 kg/m², Ercan, Geçitkale, Sipahi, Dörtyol 7 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 6 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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