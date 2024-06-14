İthal etler kısa sürede tükendi… Bakanlık iddialara yanıt verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda’dan ithal edin donmuş kemikli kuzu etine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildiği ve kısa sürede tükendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, donmuş kemikli kuzu etinin dağıtımının geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Donmuş etlerin piyasaya arzı sonrasında Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından birçok kasap reyonunda denetimler gerçekleştirilmiş, söz konusu etlerin tebliğe uygun olarak -18 derece soğutucularda ve ambalaj bütünlüğü bozulmadan satıldığı tespit edilmiştir” denildi.

“Haberler gerçeği yansıtmıyor”

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

“Vatandaşların bir kısmının etleri aldıktan sonra kasap dükkanlarının alet ve ekipman anlamında daha geniş imkanlara sahip oluşundan dolayı etini satın aldıktan sonra reyonda dilimleterek aldığı, bir kısmının ise orijinal ambalajıyla almayı tercih ettiği gözlemlenmiştir. Kamuoyuna servis edilen etlerin ambalajları bozularak tekrar reyonlarda yer verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”