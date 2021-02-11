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İzcan: “Önümüzde Duran Öncelikli Görev Birleşik Federal Kıbrıs’ı Yaratmaktır”

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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “Önümüzde duran öncelikli görev, yurdumuzun her karış toprağına sahip çıkarak birleşik federal Kıbrıs’ı yaratmaktır” dedi.
İzcan: “Önümüzde Duran Öncelikli Görev Birleşik Federal Kıbrıs’ı Yaratmaktır”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “Önümüzde duran öncelikli görev, yurdumuzun her karış toprağına sahip çıkarak birleşik federal Kıbrıs’ı yaratmaktır” dedi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Federasyon mederasyon yok, çılgın Türkler geliyor” şeklindeki açıklamalarla esas niyetini ortaya koyduğunu ileri sürerek, “Bu zihniyetle Kıbrıs’ta çözüm olamayacağını” savundu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren ve Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiğini iddia eden İzcan, “Bu memleket bizimdir, biz yöneteceğiz” diyen yurtsever kesimlerin, bunu  asla kabul etmeyeceğini kaydetti.

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