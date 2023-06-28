İzlem Gürçağ Altuğra'dan Kurban Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar insanlar arasında sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine en önemli vesiledir.

Bayram dolayısıyla kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa bırakmalı, birbirimizi kucaklamalı ,kardeşlik duyguları içinde tüm zorlukları birlikte atlatmak için çalışmalıyız.

Köklü geleneklerimizi ve bizleri birbirimize kenetleyen inancımızı sağlamlaştıran bu özel günde, bayramın ülkemiz ve bütün insanlık için huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum."