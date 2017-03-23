Japonya’yı Olimpiyat’a Ferhat Akbaş hazırlayacak

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nı çalıştırdıktan sonra Romanya’nın CSM Bükreş takımının başına geçen Ferhat Akbaş çok önemli bir göreve daha soyunuyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ev sahibi olan Japonya’nın kadın voleybol takımı artık başarılı antrenöre emanet. Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’nın antrenörlüğünü yürütecek.

Romanya Birinci Ligi takımlarından CSM Bükreş'in Başantrenörü Ferhat Akbaş, çok önemli bir göreve soyunuyor. Takımı devraldığı ocak ayından bu yana ligde hiç maç kaybetmeden yoluna devam eden Akbaş, 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Japonya'nın kadın voleybol milli takımını Tokyo 2020'ye hazırlayacak. Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı Genel Menajeri Naoki Miyashita ile Bükreş'te bir araya gelen Ferhat Akbaş, atılan imzaların ardından Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın antrenörü oldu. Ferhat Akbaş, aynı zamanda Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı tarihinin ilk yabancı antrenörü unvanını da elde etti.

İki takımı birlikte çalıştıracak

Daha önce Çin'in Guangdong Evergrande VC ve Türkiye'de Türk Telekom, Galatasaray ve VakıfBank takımlarında antrenörlük yapan Ferhat Akbaş, Mart 2015'te de Türkiye A Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü olarak göreve gelmişti. 2016'nın Aralık ayında görevinden ayrılan Akbaş, Ocak 2017'den bu yana Romanya'nın güçlü takımlarından CSM Bükreş'in başantrenörlük görevini yürütüyor.