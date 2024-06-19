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Jet Ski ile deniz yataklarına zarar veren 3 kişi tutuklandı

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Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin kullanımındaki plajda bulunan başka bir işletmeye ait Jet Ski ile deniz yataklarına zarar veren 3 kişi tutuklandı.
Jet Ski ile deniz yataklarına zarar veren 3 kişi tutuklandı

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin kullanımındaki plajda bulunan başka bir işletmeye ait toplam dört adet Jet Skilerin motor ve benzin kapakları açılarak içerilerine deniz kumu ile şeker dökülmek ve 2 adet deniz yatağının ise kesici/delici alet ile kesilmek suretiyle kasten hasara uğratılması meselesi ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturmasında, 16-17 Haziran 2024 tarihli olayda zanlı olarak görülen M.K. (E-37), S.Y.(E-37) ve Y.A.(E-33) dün tespit edilerek tutuklandı. 

Polisin soruşturması devam ediyor. 

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