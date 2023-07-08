  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Johnny Depp ve Disney arasındaki buzlar eriyor

»
Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir süredir arasının açık olduğu medya devi Disney ile barışmaya hazır olduğu iddia edildi.
Johnny Depp ve Disney arasındaki buzlar eriyor

60 yaşındaki ABD'li aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'le yaşadığı çalkantılı bir boşanma süreci ve çeşitli davaların ardından iptal kültürüne maruz kalmış, halihazırda imza attığı birçok projeden uzaklaştırılmıştı.

Ancak ünlü isme yakın bir kaynak, People’a, daha önce milyarlarca dolarlık “Karayip Korsanları” serisinden uzaklaştırılan ve ihanete uğradığını hissettiğini söyleyen Depp’in yeni projeler için Disney’e geri döneceğini söyledi.

Kaynak, “Her şey mümkün,” derken “Doğru projeyse, yapacak.” diye ekledi.

Kaynak, oyuncunun başka bir “Karayip Korsanları” filmi için geri dönüp dönmeyeceğini belirtmese de, Disney’in ünlü aktörle yeniden işbirliği yapmak için “görünüşe göre kapıyı araladığını” kaydetti.

“SUÇLU GİBİ HİSSETTİRİYORLAR”

Depp en son 2017'de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow'u canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun seriye geri döneceği söylentileri de geçen yıldan beri ortalıkta dolaşıyordu.

Ünlü aktör, daha öncesinde adı altıncı filminden silindikten sonra bir daha Disney ile çalışmayacağını söylemişti. Depp, Disney yöneticileri karşısında “masum olduğu kanıtlanana kadar suçlu” gibi hissettiğini de eklemişti.

Hukuk ekibi, eski eşi Heard'ün, 2018'de, Washington Post'ta, Depp'i tanımlamayan, ancak onu açıkça “aile içi tacizci” olarak damgalayan köşe yazısını yayınlamasının ardından ünlü aktörün bir günde tam 22 milyon dolara tekabül eden iş kaybettiğini iddia ediyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi ‘Sanat Atölyesi Öğrenci Sergisi’ açıldı05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:27
  • Defne Samyeli 52’nci yaş gününü kutladı03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:54
  • 18 öğrencinin eserleri sergilenecek03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:01
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası, Senfonik Film Müzikleri Konseri ile Sahnede03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:23
  • FODER, üyelerine ve tüm fotoğrafçılara yönelik “fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenledi26 Haziran 2023 Pazartesi 16:34
  • 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde  iki prömiyerli muhteşem final25 Haziran 2023 Pazar 10:44
  • Tatar, Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi’nin açılışına katıldı24 Haziran 2023 Cumartesi 08:24
  • Güven Silman’ın “Kıbrıs Üzerine Siyasi Notlar” adlı kitabı yayımlandı23 Haziran 2023 Cuma 09:22
  • KKTC CSO, Gazi Set Orkestrası ile konser veriyor22 Haziran 2023 Perşembe 17:51
  • Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelendi22 Haziran 2023 Perşembe 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti