Johnny Depp ve Disney arasındaki buzlar eriyor

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in bir süredir arasının açık olduğu medya devi Disney ile barışmaya hazır olduğu iddia edildi.

60 yaşındaki ABD'li aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'le yaşadığı çalkantılı bir boşanma süreci ve çeşitli davaların ardından iptal kültürüne maruz kalmış, halihazırda imza attığı birçok projeden uzaklaştırılmıştı.

Ancak ünlü isme yakın bir kaynak, People’a, daha önce milyarlarca dolarlık “Karayip Korsanları” serisinden uzaklaştırılan ve ihanete uğradığını hissettiğini söyleyen Depp’in yeni projeler için Disney’e geri döneceğini söyledi.

Kaynak, “Her şey mümkün,” derken “Doğru projeyse, yapacak.” diye ekledi.

Kaynak, oyuncunun başka bir “Karayip Korsanları” filmi için geri dönüp dönmeyeceğini belirtmese de, Disney’in ünlü aktörle yeniden işbirliği yapmak için “görünüşe göre kapıyı araladığını” kaydetti.

“SUÇLU GİBİ HİSSETTİRİYORLAR”

Depp en son 2017'de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow'u canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun seriye geri döneceği söylentileri de geçen yıldan beri ortalıkta dolaşıyordu.

Ünlü aktör, daha öncesinde adı altıncı filminden silindikten sonra bir daha Disney ile çalışmayacağını söylemişti. Depp, Disney yöneticileri karşısında “masum olduğu kanıtlanana kadar suçlu” gibi hissettiğini de eklemişti.

Hukuk ekibi, eski eşi Heard'ün, 2018'de, Washington Post'ta, Depp'i tanımlamayan, ancak onu açıkça “aile içi tacizci” olarak damgalayan köşe yazısını yayınlamasının ardından ünlü aktörün bir günde tam 22 milyon dolara tekabül eden iş kaybettiğini iddia ediyor.