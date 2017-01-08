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"Kadınların çocuk, erkeklerin aile istemediği..."

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"Kadınların çocuk, erkeklerin aile istemediği..."
Keanu Reeves'in yaşadığımız toplumun işleyişine yaptığı ağır eleştiri, gündeme bomba gibi oturdu…

Keanu Reeves'in oynayabildiği ciddi ve komik rollerle yıldız bir oyuncu olduğu açık. Thinking Humanity'de karşımıza çıkan bu mesajı ise modern topluma.

Birkaç ayda bir düşüncelerini insanlarla paylaşıyor Keanu Reeves. Şimdi sizi onun yazısıyla baş başa bırakıyoruz.

İşte Keanu'nun o sözleri:

Erkeklerin eşlerini el üstünde tutmak yerine fahişe gibi giydirdiği,

Haysiyet ve onur kavramının bulunmadığı,

Verilen sözlerin tutulmadığı,

Kadınların çocuk, erkeklerin aile istemediği,

Züppelerin babalarının parasını yerken kendilerini başarılı saydığı ve biraz güce sahip bir babanın size hiçkimseymişsiniz gibi hissettirdiği,

İnsanların elinde shot bardaklarıyla Tanrı'ya inandıklarını söylediği ve din anlayışının bir nebze bulunmadığı,

Kıskançlık kavramının utanç kaynağı sayıldığı ve alçak gönüllülüğün dezavantajlı olduğu,

İnsanların aşkın ne demek olduğunu unuttuğu ancak buna rağmen en iyi partneri aradığı,

İnsanların hiç para ve zaman biriktirmeden arabalarının en küçük çiziğini tamir ettirdiği,

Değer yoksulluklarını ancak pahalı bir arabanın saklayabildiği,

Oğlanların paralarını gece kulüplerinde harcadığı ve bu yüzden kızların onlara aşık olduğu,

Kadınların ve erkeklerin artık tanınamaz olduğu ve buna seçme özgürlüğü denildiği ve farklı bir yol izleyenlerin yobaz olarak adlandırıldığı dünyanın bir parçası olamam.

Ben yolumu seçiyorum ancak aynı anlayışa sahip olmayı en çok dilediğim insanlardan bunu görememek çok acı...

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KAYNAK: ONEDİO/Thinking Humanity

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