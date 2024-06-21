Çevre aktivisti Tuğba Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda olayı anlattı.
İşte Yılmaz'ın paylaşımı;
Bu kaplumbağa yuvasının üzerinde mangal yapılmış ve tüm yavrularımız ölmüştür!!
Bu bölge tabelalı kaplumbağa yuva alanıdır!
Bayram adı altında yapılanlar:
yuva üstünde mangal, plajların pisliği ve yuva tellerinin dağıtılması gibi faaliyetler olmuştur!
Duyarlı insanları bunlara dikkat etmeye ve böyle şeyler gördüğü zaman ihbar etmeye davet ediyorum
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