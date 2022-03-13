Kargo ile Uyuşturucu

Yurtdışından Güney Kıbrıs’a ulaşan kargodan 265 gram kokain türü uyuşturucu çıktı.



Alithia ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’a gidecek bir kargo içerisinde uyuşturucu olabileceği ihbarını değerlendiren Rum polisinin Larnaka’da faaliyet gösteren kargo şirketine ulaşan bir paket içerisindeki 3 motosiklet karbüratörü içerisine yerleştirilmiş 256 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirdiğini bildirdi.



Habere göre narkotik kargonun alıcısı olan Lefkoşa’da sakin 29 yaşındaki bir erkek, ülkeye uyuşturucu sokmak, satmak amaçlı bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.