“Karma evliliklerden doğan çocukların taleplerinin yerine getirilmesi zor”

Rum basını, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alma sorunu yaşayan kişilerle ilgili açıklamasını verirken Kıbrıslı Türk-Türkiyeli şeklindeki karma evliliklerden doğan çocuklara ilişkin talebin yerine getirilmesinin zor olduğunu savundu.



Fileleftheros gazetesi, “Kimliklerle İlgili Görüşme-Kıbrıslı Türk-Türkiyeli Karma Evliliklerden Doğan Çocuklarla ilgili Talebin Yerine Getirilmesi Mümkün Değil” başlıklı haberinde, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara geniş yer verdi.



Haberde, Elcil’in, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ile telefonda görüştüğüne de yer veren gazete, Rum İçişleri Bakanı Petridis’in, Elcil ile konuştuklarını gazeteye teyit ettiğini ayrıca Elcil ile Temmuz ayı sonunda görüşme niyetinde olduğundan da söz ettiğini yazdı.



Gazete, elde ettikleri bilgilere atıfta bulunarak, Elcil ile Petridis arasındaki görüşmenin Kıbrıslı Türkler tarafından alınan kimlik ve pasaportlara ilişkin prosedürel konular olduğunu çünkü bu belgelerin alınmasın süreçlerine ilişkin şikayetlerin bulunduğunu belirtti.



Elcil’in açıklamalarından ise, Elcil’in görüşmede, karma evliliklerden doğan çocukların kimlik alması konusunu gündeme getirmeyi istediğinin görüldüğünü yazan gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın birkaç ay önce bu konu gündeme geldiği zaman yapmış olduğu açıklamalar göz önünde bulundurulduğu zaman bu talebin yerine getirilmesinin oldukça zor olarak addedildiğini kaydetti.

Gazete, hükümetin elinde, anne veya babasından biri Kıbrıslı Türk, diğeri “yerleşik” olarak niteledikleri Türkiye kökenli çocuklara kimlik ve pasaport verilmesi talebinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını ortaya koyan uzman görüşlerinin bulunduğunu yazdı.

Gazete yine uzman görüşlerinin Kuzey Kıbrıs’taki karma evliliklerden doğan çocukların durumunun, Güney Kıbrıs’taki karma evliliklerden (anne veya babasından biri Kıbrıslı diğer yabancı olan) doğan çocuklarla aynı kategoriye dayanmadığını net bir şekilde açıkladığını belirtti.