Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı...

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 58 bin öğrenci, karne ve tamamlama belgelerini alarak yaz tatiline çıktı. Kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen ise karnelerin dağıtılmasıyla eğitim öğretim yılını tamamladı.

-Yeni eğitim öğretim yılı 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak

Öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık 3 aylık tatilin ardından 15 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayacak.

Orta eğitimdeki Bütünleme ve Sorumluluk Sınavları ise, 17–20 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

- KGS-2 sonuçları açıklandı, Kolejlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli oldu

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı olan KGS-2 dün yapıldı. 2025 - 2026 Eğitim Öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isim listeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanırken, kayıtlar yarın ilgili kolejlerde yapılmaya başlanacak.

- BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 21 Haziran’da

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 21 Haziran Cumartesi günü.

- LAGSL Giriş Sınavı 25 - 27 Haziran tarihlerinde

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (LAGSL) Giriş Sınavı da 25 – 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öte yandan, Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları 18 - 23 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 23 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

-Çavuşoğlu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele öğrencilerine karnelerini verdi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, karne törenine katılarak öğrencilere ve öğretmenlere hitap eden Çavuşoğlu, yoğun bir eğitim yılının ardından sağlıklı bir şekilde dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Çavuşoğlu, tören sırasında Elisa ve Varvara isimli öğrencileri yanına davet etti.

Varvara’nın Türkçe bilmeden okula başladığını ve zamanla önemli bir başarı elde ettiğini belirten Çavuşoğlu, aralarındaki hikayeyi şu sözlerle anlattı:

“Varvara bizimle birlikte okula başladı. O dönem İlker Kartel İlkokulu'nu ziyaret ettiğimde yabancı öğrencilerin yaşadığı zorlukları anlamak için Türkçe bilmeyen çocuklarla tanışmak istedim. Varvara geldiğinde tek kelime Türkçe bilmiyordu, elimi uzattığımda parmaklarımı tutmuştu, çok güzel bir fotoğraf çıkmıştı. Bu deneyim, Türkçe bilmeyen öğrenciler için özel bir eğitim programı başlatmamıza vesile oldu. Bugün bu sorunu büyük oranda çözdük. Varvara ise bu süreçte Kıbrıs genelinde yapılan Kolejlere Giriş Sınavı’nda beşinci oldu.”

Varvara'nın Türkçeyi öğrenmesinin yanı sıra arkadaşlarına rehberlik ettiğini ve ülkenin kültürünü benimsediğini vurgulayan Çavuşoğlu, onun yanında Elisa'yı da davet ettiğini, çünkü iki öğrencinin zaman içinde çok yakın arkadaş olduklarını gözlemlediğini belirtti.

“İsimlerimiz, doğduğumuz yerler farklı olabilir ama aynı kaderi, aynı okulu, aynı havayı paylaşıyoruz. Burada iyi insan, Kıbrıs dostu bireyler yetiştirmek hepimiz için bir fırsattır” diyen Çavuşoğlu, çok kültürlü yapısı olan bu okulda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlkokul öğretmenliğinin önemine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlere ve okul idaresine teşekkür ederek, “Ben orta eğitimde öğretmenlik yaptım. İlkokulda öğretmenlik yapamam diyordum. O yüzden sizi takdir ediyorum. Çok kültürlü bir ortamda, herkesi aynı kulvara koyarak başarıya ulaştırmak çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Kolej giriş sınavında elde edilen başarının rastlantı olmadığını, bu sonucun okulda yürütülen yoğun ve planlı çalışmaların ürünü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, öğrencilere yeni eğitim yatırımlarıyla ilgili de bilgi verdi. İskele bölgesinde yapımı tamamlanan Muharrem Döveç Ortaokulu’nun eylül ayında hizmete gireceğini söyleyen Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitimlerine bu modern ve donanımlı okulda devam edeceğini söyledi.

Çocuklardan beklentilerinin “iyi insan” olmaları, sağlıklarını korumaları ve gelecekte ülkeye hizmet etmeleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda “Bu kültürel buluşmayı sağlayan tüm çocuklara, ailelerine, öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Mezuniyetiniz ve karneleriniz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek özellikle yabancı öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı, ardından öğrencilere karnelerini takdim etti. Çavuşoğlu’na İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı eşlik etti.