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Karnesi ile Kütüphaneye Giden İlk ve Ortaokul Çocukları Hediye Kitaplarını Aldı

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Karnesi ile Kütüphaneye Giden İlk ve Ortaokul Çocukları Hediye Kitaplarını Aldı
Karnesi ile Kütüphaneye Giden İlk ve Ortaokul Çocukları Hediye Kitaplarını Aldı

Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphaneler, karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul ve ortaokul çocuklarına kitap hediye etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, “Karneni Getir Kitabını Al” sloganıyla 31 Ocak Salı günü tüm kütüphanelerde başlatılan ve “büyük ilgi ile karşılanan” uygulama dün tamamlandı.

Kültür Dairesi’nin tüm halk kütüphanelerinde ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik “Karneni Getir Kitabını Al” uygulamasına, Berberoğlu Kırtasiye, Deniz Plaza, Gülver Ticaret, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Işık Kitabevi, Khora Kitap ile Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell katkı koydu.

Çocuklar, Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerine giderek hediye kitaplarını aldı.

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