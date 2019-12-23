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Kaşıkçı cinayetinde beş sanığa idam cezası

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Suudi Arabistan'daki mahkeme, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada beş kişiyi idama mahkum etti. Savcılık kilit isimlere herhangi bir suçlamada bulunmadı.
Kaşıkçı cinayetinde beş sanığa idam cezası

Suudi Arabistan Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada beş sanık hakkında idam kararı verildiğini bildirdi. Suudi Arabistan'ın resmi yayın organı El İhbariye tarafından duyurulan karara göre diğer üç sanık ise hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıkların kararları temyize götürme hakları bulunuyor.

Yargılama sonucunda mahkeme cinayette parmağı olduğu öne sürülen kilit isimlere herhangi bir suçlamada bulunmadı.

Tamamen gizli olarak yapılan yargılamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani ile Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye yönelik bir suçlama yapılmadı. İki isim cinayette rolleri olduğu gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Dokuz duruşma yapılan davada mahkeme ayrıca, cinayete önceden niyetlenildiğine dair bir bulguya rastlanmadığa hükmetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Riyad yönetimi gazetecinin konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmiş sorumluların cezalandırılacağını açıklamıştı.

Cinayetin arkasında veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğu iddia ediliyor.

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