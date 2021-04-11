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Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis barış içinde bir arada yaşamayı savunuyorlardı

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Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis barış içinde bir arada yaşamayı savunuyorlardı
Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis barış içinde bir arada yaşamayı savunuyorlardı

Derviş Ali Kavazoğlu'nun hayatı

1924 yılında Mağusa kazasına bağlı Alaniçi köyünde dünyaya gelir. İlkokula köyünde başlar. 5.sınıftayken babasını kaybettiği için Büyük Kaymaklı'daki akrabalarının yanına gider. Yoksul olduğu için okumaya devam edemez. Kıbrıs Rumu bir marangozun yanında çalışmaya başlar. Çalışma hayatında zaman geçirdikçe sendikalarla ilgilenir, Marksist edebiyat okumaya başlar. Mesleğinde ilerleyince kendi marangoz dükkânını açar. Türk-Rum tarafları arasında çıkan olaylar sırasında dükkânı yanacaktır. 1954 yılında yeni bir dükkân açacak ancak çıkan olaylar sonucunda 1958 yılında Lefkoşa'nın güneyine gitmek zorunda kalır.

Bu dönemde Rauf Denktaş'ın aksine Kıbrıs'ın bağımsızlığının ardından Türk-Rum toplumlarının ayrılmamasını savunuyordu. Siyasi çalışmaları sonucunda AKEL üyesi olur ve Merkez Komitede görevlendirilir. Ayrıca iki halk arasında dostluk sağlanması yönündeki çalışmalarından dolayı çeşitli ödüllerle onurlandırılır. Rum kesimi tarafından onurlandırıldığı için bazı Kıbrıslı Türk çevreler tarafından vatan haini olarak eleştirilir.

 

Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis  barış içinde bir arada yaşamayı savundular

Kıbrıs genelinde Türkler ve Rumlar arasında çatışmalar sürerken Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis barış içinde bir arada yaşamayı savunuyorlardı. İki siyasetçi de AKEL üyesiydi, Mişaulis ayrıca PEO sendikasında görevliydi. İkili Yunan-Türk kardeşliğinin dile getirildiği anma törenlerinde her yıl anılırlar

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