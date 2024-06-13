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Kavurucu sıcaklar etkili olacak

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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacağını bildirdi.
Kavurucu sıcaklar etkili olacak

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava bugün ve yarın açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi açık ve az bulutlu, pazar açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 43 – 46, sahillerde 37 – 40, diğer günlerde ise iç kesimlerde 38 – 41 sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

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