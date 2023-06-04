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Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

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Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı
Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

Acapulco Otel’in doğusunda Vogue diye bilinen yerde, bir vatandaş kayalıklardan düştü.

 

112 Acil görevlilerinin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yardım talep etmesi üzerine, yaralı vatandaşı düştüğü yerden çıkartmak için hemen olay bölgesine hareket etti.

 

Sivil Savunma Teşkilatı arama-kurtarma ve İtfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, yaralı vatandaş düştüğü yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

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