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Kıb-TEK'te imzalanan TİS ile çalışanlar fedakarlığa hazır!

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İşte Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasına gerekçe gösterilen  El-SEN ile Kıb-Tek arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS)...
Kıb-TEK'te imzalanan TİS ile çalışanlar fedakarlığa hazır!

İşte Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmasına gerekçe gösterilen  El-SEN ile Kıb-Tek arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS)...

Çalışanlar Fedakârlığa Hazır!

 

  • GÖÇ YASASI’NA NEŞTER!

Kıb-Tek Yönetim kurulu imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile  Kıb-Tek’e yatırım yapmayı taahüt etti. Halk arasında Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa ile işe giren 167 çalışana ise %20 ek tahsisatı ön gören düzenlemenin kuruma yıllık maliyeti ise sadece 800 Bin TL.

 

  • MAAŞ KESİNTİSİ DAHİL FEDAKARLIK YAPILACAK

Kıb-TEK’in yatırım yapıp ucuz ve çevreci üretime geçme adımlarının atılması halinde ise Kıb-TEK çalışanlarının maaş kesintisi dahil her türlü öz veriye hazır olduğu da  imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde kayıt altına alındı.

 

  • GÖREVDEN ALMANIN SOMUT GÖSTERGESİ İMZALANAN TİS

Başbakan Tufan Erhürman  hafta sonu çıktığı BRT’deki Basın Odası adlı programda Siyasi sorumluluğu taşıyan kişi ile yani Bakan ile Yönetim Kurulu’nun uyumlu olması gerektiğini ve bu uyumun olması için  Kıb-TEK YK Başkanı görevden alındığını açıklamıştı. Erhürman görevden almanın  somut göstergesinin imzalanan Toplu İş Sözleşmesi olduğunu belirtmişti.

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Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun  görevden alınmasına gerekçe gösterilen  El-SEN ile Kıb-Tek arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS)’ne  Detay Gazetesi ulaştı.

 

DETAY ÖZEL HABER

 

Kıb-Tek Yönetim kurulu imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile  Kıb-Tek’e yatırım yapmayı taahüt etti. Halk arasında Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa ile işe giren 167 çalışana ise %20 ek tahsisatı ön gören düzenlemenin kuruma yıllık maliyeti ise sadece 800 Bin TL.

Kıb-TEK’in yatırım yapıp ucuz ve çevreci üretime geçme adımlarının atılması halinde ise Kıb-TEK çalışanlarının maaş kesintisi dahil her türlü öz veriye hazır olduğu da  imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde kayıt altına alındı.

2-007.pngİmzalanan sözleşmede 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak olan tüm istihdamların da basına ilan verilerek kamuoyuna duyurulacağı ve istihdamların Kamu Hizmeti Komsiyonu aracılığı ile sınavla yapılacağı kayıt altına alındı.

3-005.pngBaşbakan Tufan Erhürman  hafta sonu çıktığı BRT’deki Basın Odası adlı programda Siyasi sorumluluğu taşıyan kişi ile yani Bakan ile YönetimKkurulu’nun uyumlu olması gerektiğini ve bu uyumun olması için  Kıb-TEK YK Başkanı görevden alındığını açıklamıştı. Erhürman görevden almanın  somut göstergesinin imzalanan Toplu İş Sözleşmesi olduğunu belirtmişti.İmzalanan TİS’ten Bakanın haberi olmadığını bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nun Hüdaoğlu'nun görevden alınmasını onayladığını belirtmişti. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin ise şu an itibarı ile görevden alınması gündemde yok.

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