Kibarca özür diledi... Laçin: Annem Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güzel bakılıyor

Ünlü oyuncu Berna Laçin, Kuzey Kıbrıs’ta kalçasını kıran annesinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde iyi bakıldığını belirterek, devlet hastanesine karşı önyargılı olduğunu ve bu yüzden genelde özel hastaneleri tercih ettiğini söyledi.

Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucusu Berna Laçin, Kuzey Kıbrıs’ta, Kurban Bayramı tatilinde annesinin kalçasını kırdığını açıklamış ve doktor bulamadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan yardım talep istemişti.

Annesinin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Laçin, annesinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güzel bakıldığını belirterek, “ön yargı” kurbanı olduğunu söyledi.

Berna Laçin’in açıklaması şöyle:

“Bu zamana kadar devlet hastanesi diye bin tane olumsuz laf söylendi biz de hep kaçtık Kıbrıs’ta Nalbantoğlu Hastanesinden ve hep özele götürdüm ameliyat ettirdim annemi.

Sadece 1 sene içinde 3. defa kırdı annem kalça ve belini.

Bayram olduğu için tüm uzmanların olduğu tek hastane diye kulaklarımı tıkadım söylentilere .

Annem şu anda Devlet Hastanesi’nde ve öyle güzel bakılıyor ki yine ön yargı kurbanı olduğumu fark ettim .

Yarın ameliyat olacak , inşallah Allah yardım eder de iyi olur .

Korkuyorum ama biliyorum ki herkes elinden geleni yapıyor.

Gerisi dua.”