Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 İçin Koruyucu Önlemleri En Üst Düzeye Çıkardı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 Önlemleri Çerçevesinde Kktc De Bir İlki Gerçekleştirdi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 Önleme Komitesi çalışmalarını hızlandırarak Üniversite içi ve dışındaki önlemler dizilerini en üst düzeye çıkardı.

Konu hakkında Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı’nın çalışmalar hakkındaki açıklamalarında detayları vermişlerdir

Üniversite Kampusu içerisinde tüm giriş kapılarına ateş ölçme, antiseptik uygulaması ve kayıt sistemi kuruldu. Maske zorunluluğu uygulanıyor. Akademisyen ve çalışanlarınoturma düzenleri sosyal mesafe korunacak şekilde yeniden düzenledi.

Yüz yüze eğitim verilmesi olasılığına karşı, sınıflarda 4 metre kareye bir öğrenci oturacak şekilde sınıflar düzenlendi. Verilecek derslerin online olarak öğrencilerin de izleyebileceği sistemler sınıflara kuruldu.

KİÜ ailesinden herkesin Covid le ilgili herhangi bir sağlık sorunu olması durumunda KİÜ Covid 19 Önleme Komitesine 7/24 telefon ulaşımı sağlandı.

Tüm akademisyen, çalışan ve öğrencilerimizin Covid le ilgili her türlü sorununa çözüm bulunmakta, gerekirse hastaneye ulaşım da Üniversitemiz tarafından verilmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, araçlarda yapılan düzenlemeyi de izah ederek, Kıbrıs ilim Üniversitesi,KKTC’deki pandemi nedeni ile Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Ağının çok yoğunluğu nedeniyle acil olmayan Covid şüpheli vakaları taşımakta ağır bir yükü olduğu bilincindedir. 112 Ambulans ağının yükünü azaltarak destek olmak, KİÜ ailesine daha hızlı hizmet verebilmek amacı ile iki aracını sadece Covid şüphelilere ayırarak gerekli koruyucu önlemleri en üst düzeyde almış ve KKTC de bir ilki gerçekleştirmiştir.

Araçlarda sürücü kabini ile yolcular arasında bölme yapılarak sürücünün korunması hedeflenmiştir. Sürücü sağlığını koruma ön plana alınmıştır.

Sürücüler koruyucu ekipmanı giymekte, maske ve yüz siperliği takmaktadır.

Araç içinde mecburi oturma düzeni ile düzenlenmiştir. Araca giren şüpheli vakaya maske ve eldiven verilmekte, araç boşaltıldıktan sonra da püskürtme sistemi ile araç dezenfekte edilmektedir.

Böylece sürücülerin can güvenliği sadece trafikte değil, sağlıkta da korunmaları en üst düzeyde Üniversitemiz tarafından düşünülmüştür.

Alınan ve uygulanan bu önlemlerle KİÜ öğrenci, çalışan ve akademisyenlerimize en üst düzey korunma ve sağlık hizmeti verirken, ülkemizin sağlık hizmetlerine de katkı koyabilmenin sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz.