  • BIST 1.096
  • Altın 463,601
  • Dolar 7,6594
  • Euro 8,9460
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 İçin Koruyucu Önlemleri En Üst Düzeye Çıkardı.

» »
Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 Önlemleri Çerçevesinde Kktc De Bir İlki Gerçekleştirdi.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 İçin Koruyucu Önlemleri En Üst Düzeye Çıkardı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 Önleme Komitesi çalışmalarını hızlandırarak Üniversite içi ve dışındaki önlemler dizilerini en üst düzeye çıkardı.

Konu hakkında Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı’nın çalışmalar hakkındaki açıklamalarında detayları vermişlerdir

Üniversite Kampusu içerisinde tüm giriş kapılarına ateş ölçme, antiseptik uygulaması ve kayıt sistemi kuruldu. Maske zorunluluğu uygulanıyor. Akademisyen ve çalışanlarınoturma düzenleri sosyal mesafe korunacak şekilde yeniden düzenledi.

Yüz yüze eğitim verilmesi olasılığına karşı, sınıflarda 4 metre kareye bir öğrenci oturacak şekilde sınıflar düzenlendi. Verilecek derslerin online olarak öğrencilerin de izleyebileceği sistemler sınıflara kuruldu.

KİÜ ailesinden herkesin Covid le ilgili herhangi bir sağlık sorunu olması durumunda KİÜ Covid 19 Önleme Komitesine 7/24 telefon ulaşımı sağlandı.

Tüm akademisyen, çalışan ve öğrencilerimizin Covid le ilgili her türlü sorununa çözüm bulunmakta, gerekirse hastaneye ulaşım da Üniversitemiz tarafından verilmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, araçlarda yapılan düzenlemeyi de izah ederek, Kıbrıs ilim Üniversitesi,KKTC’deki pandemi nedeni ile Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Ağının çok yoğunluğu nedeniyle acil olmayan Covid şüpheli vakaları taşımakta ağır bir yükü olduğu bilincindedir. 112 Ambulans ağının yükünü azaltarak destek olmak, KİÜ ailesine daha hızlı hizmet verebilmek amacı ile iki aracını sadece Covid şüphelilere ayırarak gerekli koruyucu önlemleri en üst düzeyde almış ve  KKTC de bir ilki gerçekleştirmiştir.

Araçlarda sürücü kabini ile yolcular arasında bölme yapılarak sürücünün korunması hedeflenmiştir. Sürücü sağlığını koruma ön plana alınmıştır.

Sürücüler koruyucu ekipmanı giymekte, maske ve yüz siperliği takmaktadır.

Araç içinde mecburi oturma düzeni ile düzenlenmiştir. Araca giren şüpheli vakaya maske ve eldiven verilmekte, araç boşaltıldıktan sonra da püskürtme sistemi ile araç dezenfekte edilmektedir.

Böylece sürücülerin can güvenliği sadece trafikte değil, sağlıkta da korunmaları en üst düzeyde Üniversitemiz tarafından düşünülmüştür.

Alınan ve uygulanan bu önlemlerle KİÜ öğrenci, çalışan ve akademisyenlerimize en üst düzey korunma ve sağlık hizmeti verirken, ülkemizin sağlık hizmetlerine de katkı koyabilmenin sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Hükümete Sert Tepki07 Eylül 2020 Pazartesi 11:30
  • YÖK güz döneminde on-line eğitim verilecek!05 Eylül 2020 Cumartesi 09:51
  • Zararlı maddelere dikkat05 Eylül 2020 Cumartesi 08:50
  • Hisar Okulları tüm eğitim sektörüne açık kaynak oluşturacak üç rapor yayınladı.04 Eylül 2020 Cuma 09:08
  • Üniversite sınavını kazandığı halde karantinada olduğu için kayıt yaptıramayan öğrencilere 15 gün ek süre verilecek03 Eylül 2020 Perşembe 16:45
  • ARUCAD, Anka Spor Derneği'ne İsim Sponsoru Oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 15:38
  • ARUCAD ANKA Spor Derneği’ne isim sponsoru oldu02 Eylül 2020 Çarşamba 14:32
  • Üniversiteye yerleşmede ek kontenjan ile yeni şans!02 Eylül 2020 Çarşamba 11:15
  • Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Yüz Yüze Eğitim 7 Eylül’de güvenli bir şekilde başlayacak02 Eylül 2020 Çarşamba 10:15
  • "Eğitime başlarken tek bir çocuğun bile sağlığı bizim için her şeyden önemlidir"31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti