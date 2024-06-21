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Kıbrıs, Lübnan’a karşı muhtemel bir savaşta İsrail’e destek sağlamayacaklarını açıklad

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Kıbrıs, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın açıklamalarının ardından, Lübnan’a karşı muhtemel bir savaşta İsrail’e destek vermeyeceklerini belirtti.
Kıbrıs, Lübnan’a karşı muhtemel bir savaşta İsrail’e destek sağlamayacaklarını açıklad

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’in Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Buhabib, Kombos’a hitaben, “Lübnan’ın bölgenin istikrarının sağlanmasında Güney Kıbrıs’ın üstlendiği olumlu role güvendiğini” söyledi.

Kombos ise İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar hakkında, “sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı umduğunu” ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın “hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini” vurguladı.

Nasrallah, İsrail’in Lübnan’a olası bir topyekûn saldırıda Güney Kıbrıs’ın havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda Güney Kıbrıs’ı savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

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