Kıbrıs Tiyatro Festivali sürüyor: ‘Oscar’ oyunu ayakta alkışlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sunduğu ‘Oscar’ oyunu ile devam etti. Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu salonu dolduran sanatseverler dakikalarca ayakta alkışladı.

Claude Magnier tarafından yazılan ve Asude Zeybekoğlu tarafından çevrilen oyunun yönetmenliğini Ersin Umulu yaparken, dramaturjisini Hatice Yurtduru üstlendi.

Oyuncu kadrosunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz’un bulunduğu iki perdelik oyun, yalancılığın, üç kağıtçılığın sonuçlarını mizahın diliyle sahneye taşıyan özel bir performansı yansıttı.

Hikâyesi sinema filmi de olan Oscar oyunu tiyatro seyircisinden tam not alırken, oyun sonunda oyuncu Aslı Aybars’a festival komitesinden Ceren Kanatlı tarafından çiçek takdimi yapıldı.

Festival 10 Haziran Cumartesi günü çocuk oyunu ile devam ediyor

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları’nun sunumunda Bir Gün Ayakkabımın Teki isimli çocuk oyunu ile devam edecek. Oyun RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alacak ve saat 16.00’da başlayacak.

"Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.

Ana sponsorluğunu Pro Temizlik’in yaptığı festivalin konaklama sponsorluğunu Grand Pasha Nicosia, salon sponsorluğunu Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorluğunu Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsorluğunu Northern Travel Limited yapıyor.