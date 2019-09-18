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Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Tiyatro Üçartıbir “Sokrates’in Son Gecesi”ni sahneledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde, dün, Tiyatro Üçartıbir tarafından “Sokrates’in Son Gecesi” oyunu sahnelendi.
Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Tiyatro Üçartıbir “Sokrates’in Son Gecesi”ni sahneledi

LTB’den verilen bilgiye göre, YDÜ AKKM’de yer alan oyunu, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay da izledi.

Bulgar yazar Stefan Tsanev tarafından yazılan, Mehmet Atay tarafından yönetilen iki perdelik oyunda Mehmet Atay, Oktay Dal ve Hülya Dizmen rol alırken; oyunda ölüm cezasına çarptırılan filozof Sokrates ile son gecesinde onu bekleyen gardiyanın, hala daha günümüz dünyasında güncelliğini taşıyan devlet, iktidar, azınlık-çoğunluk ilişkisi, halk, demokrasi, monarşi ve özgürlük gibi kavramları tartışması öne çıkıyor. 

Festival kapsamında yarın YDÜ AKKM’de “Yorgun Cümleler Günlüğü” oyunu sahnelenecek. Nefrin Tokyay’ın yönettiği tek perdelik oyunda Çağlar Çorumlu tek başına sahne alacak. 

Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 

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