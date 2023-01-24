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Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, ARUCAD’da ‘Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yöntemleri’ başlıklı seminer gerçekleştirdi.

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Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, ARUCAD’da ‘Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yöntemleri’ başlıklı seminer gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, ARUCAD’da ‘Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yöntemleri’ başlıklı seminer gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, ARUCAD’da ‘Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yöntemleri’ başlıklı seminer gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) Türkçe ve İngilizce olarak ‘Sınav Kaygısı ile Baş Etme Yöntemleri’ başlıklı seminer düzenledi.

Dernekten Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Necipoğlu ve Klinik Psikolog Ayten Yorulmaz’ın gerçekleştirdiği seminerde kaygı ve stres arasındaki temel farklılıklardan ve sınav stresine bağlı ortaya çıkan kaygının nasıl yönetilmesi gerektiğinden bahsedildi.

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“Kötü çalışma alışkanlıkları da sınav kaygısının nedeni olabiliyor. Sınava son birkaç gün veya saat çalışmaya başlamak, kaygıyı oldukça arttıran nedenlerden bir tanesidir” diyen Necipoğlu, doğru zaman yönetimi ile kaygıların önüne geçilebileceğine değindi. Ayrıca seminerde konuşmacılar, öğrencilerin Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği’nden her zaman ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği alabilecekleri bilgisini paylaştı.

Canlı olarak yayınlanan semineri yeniden izlemek isteyenler, ARUCAD’ın Facebook sayfası ve YouTube kanalından ulaşabilirler.

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