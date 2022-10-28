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Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı

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Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği

İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı.

 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği arasında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

 

Alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve sosyal medya gibi bağımlılıklarla mücadele etmeyi amaçlayan, alkol ve madde bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren bir danışmanlık merkezi bulunan Kıbrıs Türk Yeşilay, üniversitelerle gerçekleştireceği ilk protokolü ARUCAD ile imzaladı.

 

Dernek Başkanı Fatma Çamlıköylü ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbinin imza koyduğu protokol ile toplumun ve gençlerin bilinçlendirilmesi için Üniversiteye bağlı birimlerde çalışanlara ve öğrencilere yönelik Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından ücretsiz seminer, konferans ve eğitim çalışmaları düzenlenmesi, Üniversite ve Dernek ortaklığı ile bağımlılıkla ilgili gençlere yönelik resim, şiir, karikatür, münazara, slogan, kısa film, tiyatro vb. ödüllü yarışmaların düzenlenmesi gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Rektör Vehbi, imzalanan protokolle ilgili “Çok kıymetli bir sivil toplum örgütü ile değerli bir protokole imza atmış bulunuyoruz. Dünya virüsler, kanser gibi hastalıklar ve ekonomik problemler ile çalkanırken bağımlılıkların da giderek arttığını görüyoruz. Bu konularla mücadele eden insanları görmek çok sevindiricidir. ARUCAD olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. İmzaladığımız bu protokol Üniversitemiz için sosyal sorumluluk anlamında son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

 

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